Fußball : Fortuna II: Angreifer Bornemann verlängert

(td) Timo Bornemann bleibt Fortunas Regionalliga-Fußballern erhalten. Der 19 Jahre alte Angreifer hat seinen Vertrag über das Saisonende hinaus verlängert. Nach Felix Könighaus, Tim Oberdorf, Enrique Lofolomo, Bastian Kummer, Kevin Hagemann, Vincent Schaub und Lex-Tyger Lobinger (wir berichteten) ist Bornemann der achte Akteur aus dem aktuellen Kader, der auch in der neuen Spielzeit das Trikot der „Zwoten“ tragen wird. In der aktuell unterbrochenen Saison kam der Offensivmann in 19 Partien zum Einsatz und erzielte vier Tore.

Unterdessen stehen die ersten drei Abgänge fest. Tim Kaminski, Joshua Laws und Nader El-Jindaoui werden die Flingerner verlassen. Insbesondere der Abschied von Eigengewächs Laws dürfte die Anhänger der „Zwoten“ schmerzen. Der in Glasgow geborene australische U23-Nationalspieler wechselte 2012 in Fortunas Jugendabteilung. Aufgrund diverser Verletzungen kam er im Regionalliga-Team aber nie richtig in Tritt. Für El-Jindaoui ist seine Zeit in Düsseldorf nach nur einem Jahr wieder vorbei. Vor der laufenden Saison war der 23-Jährige von der SpVgg Greuther Fürth II gekommen. Kaminski trug indes zwei Saisons lang den „Zwote“-Dress und absolvierte 31 Spiele.