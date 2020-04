Fußball : Ntuku wechselt vom MSV zu Schwarz-Weiß 06

Die Oberbilker haben mit dem 22-jährigen Linksverteidiger Makuntima „Adelsky“ Ntuku einen Transfer perfekt gemacht, der offenbar für alle Seiten Sinn ergibt. „Makuntima Ntuku hat beim MSV zuletzt nicht so viel Spielzeit bekommen und passt als junger, entwicklungsfähiger Spieler sehr gut in unser Schema“, sagt Schwarz-Weiß-Coach David Breitmar.

Dabei konnten die Oberbilker mit dem 22-jährigen Linksverteidiger Makuntima „Adelsky“ Ntuku einen Transfer perfekt machen, der offenbar für alle Seiten Sinn ergibt. „Makuntima Ntuku hat beim MSV zuletzt nicht so viel Spielzeit bekommen und passt als junger, entwicklungsfähiger Spieler sehr gut in unser Schema“, sagt Schwarz-Weiß-Coach David Breitmar. „Er ist ein dynamischer und großer Spieler, der zweikampfstark ist. Auch charakterlich passt er sehr gut zu uns.“ Sportlich dürfte Ntuku, der vor seiner Zeit beim MSV für die Sp.-Vg. Hilden in der Kreisliga spielte, vor allem den internen Konkurrenzkampf auf der Linksverteidigerposition mit Schwarz-Weiß-Urgestein Mark Drinkuth (28) sowie dem auch offensiver einsetzbaren Jonah Book (21) anheizen. Während Drinkuth Rouine, ein gutes Stellungsspiel und seine bewährte Zweikampfstärke in die Waagschale werfen kann, dürfte Ntuku im direkten Vergleich mit seiner Physis und Schnelligkeit punkten. Für Breitmar ergeben sich aus dem Wechsel also vielfältige Optionen.