Kreative Idee : Sportfreunde verkaufen virtuelle Würstchen für Jugendkicker

Düsseldorf Geisterspieltickets sind inzwischen für viele Vereine eine gute Möglichkeit, Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise abzumildern. Der Düsseldorfer Fußball-Kreisligist arbeitet zu diesem Zweck wie einige andere Klubs mit einer Website zusammen.

An der Leimkuhle rollt der Fußball so gut wie gar nicht. Wie überall sonst bringt das Coronavirus den Spielbetrieb der Sportfreunde Gerresheim zum Erliegen. Das ist besonders für die Kicker in den 16 Juniorenteams sehr bitter. „Unseren Kindern fehlt der Fußball“, sagt Trainer Andreas Schmitz und meint damit alle von den Jüngsten im Bambini-Alter über die Talente in den C- und D-Leistungsligen bis zu den A-Junioren. „Ihnen fehlt damit auch eine Konstante in ihrem Tagesablauf“, ergänzt er und denkt dabei auch an die Eltern, denen eine zusätzliche Belastung entstanden ist.