Corona-Krise : Deutsche Golf Liga sagt ihre ersten beiden Spieltage ab

Düsseldorf Die Mannschaften des GC Hubbelrath und des Düsseldorfer GC müssen sich noch eine Weile gedulden: Die Deutsche Golf-Liga sagte die für Mai geplanten ersten Spieltage ab. Jetzt geht es frühestens im Juni los.

Durch diese Entscheidung fallen unter anderem für die Damen- und Herrenmannschaften des GC Hubbelrath und des Düsseldorfer GC ihre für Mitte des Monats geplanten Saisonpremieren aus. Die Damen beider Düsseldorfer Vereine sowie die Hubbelrather Herrenmannschaft sind normalerweise in der ersten, die Herren des DGC in der zweiten Liga aktiv.

In der Deutschen Golf Liga sind an einem Spieltag mehr als 400 Mannschaften im gesamten Bundesgebiet am Start. Eine kontrollierbare Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsbestimmungen sei daher nicht zu gewährleisten, heißt es in der Verlautbarung weiter.