Düsseldorfer Kanu-Legende : Mehr als 50 Trainerjahre für „Heini“ Kuchta

Düsseldorf Das Kanu-Urgestein des KCD Hamm zeichnet allein bei den Erwachsenen für 39 Weltmeisterschafts-Medaillen verantwortlich. Bei den Jugendlichen kommen noch 28 weitere hinzu. Das Wildwasser ist Kuchtas Element.

Rechnet man noch die europäischen und deutschen Meisterschaftsmedaillen in den Nachwuchsklassen dazu, dann geht die Liste in Richtung zahllos. Kein Wunder, wenn es beinahe regelmäßig Edelmetall hagelt, wie bei der 61. DM im Wildwasserkanu auf der Saalach in Österreich. Es war das Jahr 2015, als die KCD-Mannschaft mit neunmal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze zurückkehrte. Wenn man wie „Heini“ Kuchta 50 Jahre lang für das KCD-Trainingsgeschehen verantwortlich zeichnete, summiert sich das.

Wasser in Grevenbroich ist verschmutzt : Plastikmüll sammelt sich in der Erft

Seine Leidenschaft zum Umgang mit den Paddeln erwachte als Jugendlicher. „Mit 13, 14 habe ich in Neuss angefangen. Mit 15 haben wir selbst Boote gebaut und mich beim Neusser Wassersportverein angemeldet“, erinnert sich Kuchta. „Mein erstes Kanuslalomrennen habe ich auf der Erft mit einer Minute Vorsprung gewonnen.“ Der Erfolgstrainer wurde als Aktiver deutscher Meister und blieb drei Jahre lang ungeschlagen. 1966 wurde er KCD-Mitglied, 1969 übernahm er den Trainingsbetrieb. „Im KCD wurde ich nach und nach immer mehr in die Übungsarbeit einbezogen. Das ging Hand in Hand“, so Kuchta.