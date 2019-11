Dritte Handball-Liga : „Im schlimmsten Fall fehlen fünf Stammspielerinnen“

Düsseldorf Klaus Allnoch, Co-Trainer von Fortunas Drittliga-Handballerinnen, spricht über das anstehende Heimspiel gegen Borussia Dortmund II (Samstag, 19.30 Uhr).

Allnoch Auf jeden Fall, schließlich haben wir ein Heimspiel. Aber es wird sehr schwer. Die gesamte Mannschaft des BVB hat eine große Qualität und einen starken Rückraum, der auch aus zwölf Metern trifft. Hinzu kommt, dass man nie genau weiß, auf was für einen Gegner man trifft, da das Team mit Spielerinnen aus der A-Jugend-Bundesliga aufgefüllt wird.

Ist also mit einer temporeichen Partie zu rechnen?

Allnoch Davon kann man ausgehen. Deshalb müssen wir von Anfang an versuchen, die Dortmunderinnen nicht in Fahrt kommen zu lassen. Zudem brauchen wir eine stabile Deckung und müssen unsere Fehlerquote in der Offensive minimieren.