Tischtennis : Assars Niederlage gibt den Ausschlag in Ochsenhausen

Tischtennis-Spitzenreiter Borussia verliert beim amtierenden Titelträger. Die Düsseldorfer hatten die richtige Einstellung, aber nicht das nötige Glück.

Omar Assars Blick geht dem Ball hinterher, den er gerade über die Tischtennis-Platte hinaus geschlagen hatte. Der Ägypter versteht die Welt nicht mehr, denn die zu lange Vorhand war ein vergleichsweise leichter Fehler mit schwerwiegenden Folgen. Zuvor hatte Assar reihenweise Matchbälle seines Kontrahenten Simon Gauzy, die weitaus schwerer übers Netz auf den Tisch zu befördern waren, abgewehrt. So wurde Assar zur tragischen Figur des Spiels der Tischtennis Bundesliga (TTBL) zwischen TTF Liebherr Ochsenhausen und der Borussia. Denn in seinem ersten Auftritt konnte Assar gegen Jakub Dyjas zwei eigene Matchbälle nicht verwandeln und verlor. „Es ist bitter, so zu verlieren. Es war eindeutig mehr drin“, sagte Borussia Cheftrainer Danny Heister. „Wir können uns nichts vorwerfen, denn die Einstellung aller Spieler hat gestimmt.“

Die Begegnung des deutschen Rekordmeisters beim amtierenden Titelträger Ochsenhausen war das Spitzenspiel des zehnten Spieltags. Der Spitzenreiter aus Düsseldorf trat beim Vierten an. Und die Begegnung verdiente sich das Prädikat Spitzenspiel, obwohl die Spitzenspieler der beiden Klubs nicht dabei waren. Borussias Top-Mann Timo Boll (Weltranglistenplatz 8) und TTF-Nummer eins Hugo Calderano (WR 6) hatten jeweils bei den Austrian Open in Linz das Halbfinale erreicht. Boll unterlag am Sonntag in Österreich nach einem Match auf Augenhöhe dem Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong unglücklich in 3:4 Sätzen (2:11, 11:4, 13:11, 11:5, 3:11, 5:11, 12:14). Dabei konnte Boll im Entscheidungssatz drei Matchbälle nicht nutzen. Calderano musste sich Zhao Zihao (WR 41) mit 0:4 geschlagen geben.