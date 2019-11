Laufen : Leidenschaft Laufen

Dienstagabends starten die Rennhamster an der Haltestelle „Südpark“ an der Universität zur Runde durch den Südpark. Zweiter von links: Holger Maiwald, Sprecher des Lauftreffs. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Holger Maiwald hat vor 19 Jahren mit Jogging begonnen. Fast ebenso lange gehört er der Laufgruppe „Rennhamster“ an. 65 Marathons hat er absolviert. Er propagiert die entspannte Bewegung.

Bei Holger Maiwald war es so, wie bei Millionen Menschen, die täglich laufen. Als Kind und Jugendlicher konnte er nur schwer die Faszination der Erwachsenen am Joggen verstehen, diesen offensichtlichen Drang zur Quälerei, zum Masochismus. Einen Sport betreiben, ohne dafür Applaus zu bekommen? Undenkbar. Doch mit 30 ist er dann einfach mal losgelaufen – und konnte nicht mehr aufhören. Das war vor 19 Jahren. Über seinen Arbeitgeber, Namenssponsor eines Halbmarathons, kam er in Kontakt mit der Laufszene. „Ich habe mich vier Monate lang darauf vorbereitet, die 21-Kilometer-Distanz bewältigen zu können“, sagt der Oberkasseler. Dass er den Halbmarathon dann problemlos bewältigen konnte, war dann sogar fast nebensächlich. „Viel mehr noch hat mich das ganze Drumherum fasziniert, diese friedliche und entspannte Atmosphäre unter den Sportlern.“