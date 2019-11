Basketball : ART Giants unterliegen erneut

Die Düsseldorfer halten in der Pro B gegen LOK Bernau gut mit, sie machen aber zu viele technische Fehler.

Die Banner waren vielversprechend. „Dunkin´ D-Town. Ready to lose your heart“ stand auf den Bannern, die in der Halbzeitpause hochgezogen wurden. Keine Frage, die 450 Zuschauer in der Sporthalle des Comenius-Gymnasiums haben diesen neuen Slogan schon verinnerlicht und ihr Herz bereits an die Basketballer der ART Giants verloren. Viele Dunkings haben die Fans von ihren Lieblingen an diesem Abend allerdings nicht gesehen. Das Außenbild des Vereins ist zwar neu (siehe Infokasten), aber die erste Mannschaft legte gegen LOK Bernau einen ähnlichen Auftritt hin wie in der Vorwoche: Sie hielt gut mit, unterlag jedoch mit 77:84 (39:40).