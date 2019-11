Radball : Der jüngste Weltmeister im Radball

Der mehrmalige Weltmeister ­Patrick Schnetzer trat beim Radball-Turnier von „Frisch auf Düsseldorf“ an. Foto: RP/Benefoto

Der Österreicher Patrick Schnetzer begeistert die Besucher bei einem Turnier in Oberbilk.

Der sechsfache Radball-Weltmeister Patrick Schnetzer und sein neuer Partner Stefan Feurstein ließen den Besuchern des Elite-Cups in der Stoffeler Schulturnhalle keine Zeit, sich an das von den Österreichern vorgelegte Tempo zu gewöhnen. Nach nur wenigen Sekunden ihrer ersten Partie zappelt der Ball schon zum ersten Mal im gegnerischen Tornetz, quittiert von einem anerkennenden, langgezogenen „Boah“ der radballkundigen Zuschauer. Gegner der Österreicher war das Top-Duo des Veranstalters, RMSV „Frisch auf“, mit Sven Kühn. Der Düsseldorfer war Leidtragender. Aber obwohl er bei der 1:9-Niederlage weitere acht Gegentore kassierte, ließ er sich die Laune nicht verderben. „Auch wenn wir als Oberligist erwartungsgemäß oft genug nur die Hinterräder der Beiden gesehen haben, war das ein tolles Erlebnis“, versichert er. „Außerdem habe ich bei dem Ehrentor für uns den meisten Beifall bekommen.“

Wie alle in der Halle, ließ auch der Ehren-Vorsitzende des Düsseldorfer Vereins, Werner Schmitt, der in früheren Jahren selbst ein erfolgreicher Radballer war, seiner Begeisterung über die Leistungen der Gäste aus Dornbirn freien Lauf: „Besser kann man nicht Radball spielen. Das ist weltmeisterlich“, sagt er jubelnd.

Auch wenn Sportarten wie Tennis und Formel 1 in keiner Hinsicht Gemeinsamkeiten mit Radball haben, so sind die Vergleiche mit Boris Becker und Michael Schumacher mit der Nummer eins im Radball durchaus angebracht. Als siebenjähriger Schüler kam Schnetzer aus dem Vorarlberg über den Tipp eines Bekannten zum Radball und spielte beim RV Sulz. „Bei uns gab es nicht viel mehr als Radball“, sagt er erinnernd. Die Sportart ließ ihn nicht mehr los. 2006 wurde für ihn aus dem Hobby Leistungssport. Drei Jahre später gewann er bei der Junioren-EM die erste Goldmedaille. 2011 wurde er der jüngste Radball-Weltmeister in der Geschichte. Damit hatte er sogar seine großen Vorbilder übertrumpft, den 20-fachen Weltmeister Jan Pospisil aus der Tschechoslowakei und seinen Bruder Jindrich.