Handball : Fortuna II noch ohne Punktgewinn

Die Düsseldorferinnen verlieren in der Handball-Oberliga auch gegen Lobberich.

Von Beginn an hatte die Fortuna jedoch mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen, so dass Tenscher in der Regel nur acht oder neun Spielerinnen aus seinem Kader aufbieten konnte. „In der Oberliga wird mit großer Intensität gespielt. So konnten wir in der ersten Halbzeit in der Regel zwar mithalten oder haben sogar geführt, über 60 Minuten war unser Kader in der Breite jedoch nicht wettkampffähig“, so Tenscher. Entsprechend gab es am vergangenen Wochenende für die Fortuna auch gegen Dritten TV Lobberich nichts zu holen. Wie in den Wochen zuvor waren die Gastgeberinnen mit 3:1 gut gestartet und hatten den Vergleich bis zum 6:6 offengehalten. Zur Halbzeit lagen sie dann aber schon mit 13:18 hinten und verloren am Ende klar mit 32:39.