Feldhockey : DHC-Damen verschenken Sieg

Isabel Maas brachte den DHC mit 1:0 in Führung. Foto: falk janning/Falk, Janning (jan)

Die Hockeyspielerinnen verlieren in Köln trotz Halbzeitführung und geraten immer tiefer in den Abstiegsstrudel.

(JP) In der Feldhockey-Regionalliga der Damen kämpfen die beiden Düsseldorfer Mannschaften gegen den Abstieg. Der DSD mit dem Trainergespann Sebastian Binias und Lars Rossner, in der vergangenen Saison noch im gesicherten Mittelfeld, liegt mit neun Punkten aus zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Am Sonntag holten die Grafenbergerinnen mit einem überraschenden 0:0 auf eigenem Platz gegen den Tabellenführer RTHC Leverkusen einen Punkt.