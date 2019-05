Basketball : Publikumsliebling bleibt bei Giants

Die Basketballer verlängern den Vertrag mit Dainius Zvinklys um ein weiteres Jahr.

Mit der Vertragsverlängerung von Dainius Zvinklys binden die Düsseldorfer damit einen weiteren Leistungsträger an den Verein. In der abgelaufenen Spielzeit zählte der Litauer zu den wichtigsten Säulen in der Aufstiegsmannschaft und hatte beim Regionalligameister durch seine überzeugenden Auftritte einen wesentlich Anteil an dem Sprung in die ProB. Zvinklys stand in 25 Partien auf dem Feld und kam dabei durchschnittlich auf 13,7 Punkte und 8,0 Rebounds. Mit seinem unverwechselbaren Stil des Power-Basketballs und seiner Athletik unter dem Korb spielte sich der Litauer in den vergangenen Jahren in die Herzen der Fans und zählt zu den Publikumslieblingen.