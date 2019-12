Volleyball : Fünf Gründe für die schlechte Hinrunde

Lukas Lübke im Trikot des ART im Drittliga-Spiel gegen den Tabellenzweiten DJK Dellbrück, das die Düsseldorfer mit 0:3 verloren. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Die Volleyballer des ART 77/90 kämpfen in der Dritten Liga gegen den Abstieg. Zur Winterpause sind sie Drittletzte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Volleyballer des ART 77/90 haben Potential. Sie können in der Dritten Liga jeden schlagen – wenn sie denn in Bestbesetzung antreten. Darin sind sich die Kenner der Volleyballszene einig. Und das hat die Mannschaft um die Routiniers André Mayer und Thomas Stark auch schon gezeigt. Dennoch geht sie nur als Drittletzter in die Winterpause. Ihr droht im zweiten Jahr nach dem gefeierten Einzug in die dritthöchste Klasse der Abstieg. Was sind die Gründe für das bislang so enttäuschende Abschneiden?

Der alte Trainer hinterließ eine große Lücke Im Mai hatte der frühere Bundesliga-Profi Daniel Reitemeyer, der mit dem SV Bayer Wuppertal 1995 Deutscher Pokalsieger sowie 1994 und 1997 Deutscher Meister war, nach mehr als zwölf Jahren als Trainer, Spielertrainer und Organisator seinen Abgang verkündet. Aus beruflichen Gründen wurden ihm organisatorische Last und sportliche Verantwortung zu viel. 2011 war ihm mit der SG ART Düsseldorf/Ratingen der Aufstieg in die Regionalliga West und 2012 die Qualifikation für die neugeschaffene Dritte Liga West gelungen. Nach seinem Abgang wäre die Mannschaft beinahe auseinandergefallen. Erst im Juni setzten sich die Akteure zusammen und entschlossen sich zum Weitermachen.



Der neue Trainer hatte keine Chance, das Team vernünftig einzuspielen und kennenzulernen. Bis mit Roland Brüss ein neuer Coach gefunden war, dauerte es dann noch einmal viele Wochen. Erst kurz vor Saisonbeginn wurde der Aachener verpflichtet, der neun Jahre in der Bundesliga aktiv war, mit Fortuna Bonn Pokalsieger wurde und seit 1990 Trainer ist. Er nahm sich vor, „den ART mit einem sicheren Tabellenplatz endgültig in der Liga zu etablieren“. Weil er aber so spät verpflichtet worden war, blieben ihm bis Meisterschaftsbeginn nur ein paar Tage im Kreis der Mannschaft.



ART verlor ein starkes Trio. Marek Bender, Eddy Witt und Marc Piskun verließen das Team, das in der vergangenen Saison mit einem siebten Platz ganz souverän den Klassenerhalt geschafft hatte. Mit Dennis Vogelsang und Ahmed Verberg kamen zwei neue Außenangreifer hinzu.

3. Liga West Das nächste Spiel: TVA Hürth - ART (Samstag, 11. Januar, 19 Uhr). 1. SVG Lüneburg II 12 11 35:10 33 2. DJK Delbrück 12 9 30:14 27 3. FCJ Köln 12 8 30:19 24 4. Tecklenburger Land 12 8 28:18 23 5. SF Aligse 12 8 25:21 20 6. TVA Hürth Volleyball 12 7 25:22 20 7. TV Hörde 12 6 28:24 20 8. PTSV Aachen 12 6 24:22 18 9. TSC Gievenbeck 12 4 19:25 14 10. ART Düsseldorf ▼ 12 3 14:30 7 11. VfL Lintorf ▼ 12 2 12:31 7 12. Solingen Volleys ▼ 12 0 2:36 0