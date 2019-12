Fußball : „Bin überzeugt von der Mannschaft“

Der Trainer des Bezirksligisten SG Unterrath überwintert mit seinem Team als Erster.

Suat Tokat nutzt die Zeit nach dem Ende der ersten Saisonhälfte, um ein wenig abzuschalten. In der Türkei verbringt der 32-Jährige gerade seinen Urlaub. Im Sommer ist er vom Kapitän zum Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Unterrath aufgestiegen und hat seine Mannschaft auf Anhieb an die Tabellenspitze geführt.

Tokat Wir stehen gerade da, wo wir auch am Ende der Saison hinwollen. Das Ziel ist der Aufstieg, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben.

Der Saisonstart lief ein wenig holprig, erst seit der Mitte der Hinrunde sind Sie in der Spitzengruppe dabei. Woran hat es am Anfang gehapert?

Tokat Einerseits war unser Umbruch im Sommer groß. In der englischen Woche zu Saisonbeginn haben elf, zwölf Spieler verletzungsbedingt gefehlt, zwei waren nach Absprache im Urlaub. Andererseits musste sich die Mannschaft erst finden und meine Philosophie verstehen. Zu verlieren, ist nicht schön – aber lieber am Anfang als am Ende.