Fußball : Rather SV und MSV überraschen

Die Fußball-Landesligisten stehen nach Hinrundenende besser als erwartet da.

Dies ist bemerkenswert, denn in der vergangenen Saison hatte der MSV den Klassenerhalt erst in letzter Sekunde geschafft. Danach trennten sich die Wege des Vereins und des damaligen Trainers Harald Becker. Der 38-jährige Aktag kam vom Bezirksligisten Ratingen 04/19 und führte den MSV in den letzten Wochen in der Tabelle stetig nach oben. Die dunklen Wolken, die Ende September in Eller am Himmel auftauchten, sind verzogen. Vier Spiele in Folge blieb der MSV seinerzeit ohne Sieg, verlor gar dreimal. Es drohte die nächste Zittersaison. Doch Aktag stabilisierte seine Elf und in den folgenden zehn Partien bis zum Jahresende gab es fünf Siege und nur noch zwei weitere Niederlagen. Mit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellenkeller dürfte der MSV in dieser Saison mit dem Abstiegs nichts mehr zu tun haben. Ein Leistungseinbruch erscheint unwahrscheinlich – zumindest solange Isaac Kang fit bleibt. Der 21-jährige Südkoreaner ist die sportliche Lebensversicherung des Teams, erzielte in 18 Spielen neun Tore. Kangs Treffer sicherten dem MSV einige Punkte, so erzielte er das 1:0-Siegtor gegen Speldorf, das 1:1 gegen Rellinghausen und die ersten beiden Tore beim 3:0 gegen Hamborn.