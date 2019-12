Sportlerehrung : Große Ehrungen für den Nachwuchs

Lisa Nolte und Antonios Andreopoulos sind Juniorsportler des Jahres.

Aber genau die Voraussetzung „optimale Förderung“ ist aktuell das größte Problem. „Omar muss auch international trainieren. Aber weil sein Aufenthaltsstatus ungeklärt ist, darf er Deutschland nicht verlassen. Dadurch gehen im wichtige Impulse und Erfahrungen verloren“, so Müller. Temurov ist Jeside aus Russland und kam vor sechs Jahren nach Düsseldorf. „Ich habe innerhalb von drei Monaten deutsch gelernt. Inzwischen spreche ich so viel deutsch, dass mein russisch langsam verblasst“, verrät der Nachwuchsboxer. Kein Wunder, geht er doch auf die Garather Gesamtschule und trainiert fünfmal wöchentlich. Nur zu Hause, nach dem Training, wenn er mit und gegen seine Eltern Schach spielt, wird seine Muttersprache noch verlangt. Wobei Schach auch nicht gerade als Spiel für Plaudertaschen bekannt ist. „Ich habe früher sehr oft an der Playstation gespielt. Da meinte mein Vater, ich solle mir ein anderes Hobby suchen. So bin ich zum Schach gekommen. Beim Schach trainiere ich meinen Kopf und damit meine mentalen Stärke.“