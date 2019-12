Fußball : „Sieben Zu-Null-Spiele sind stark“

Turus Trainer lobt Torwart Milanovic und ist zufrieden mit dem Hinrundenverlauf.

(mjo) An der Spitze von Turu 80 gab es vor der Saison drei Personalwechsel: Manuel Rey Alonso wurde neuer Vereinsvorsitzender, das Trainerduo Francisco Carrasco und Georg Müffler übernahm die Verantwortung an der Seitenlinie. Wir sprachen mit Beginn der Winterpause mit dem Trainer über den bisherigen Verlauf der Spielzeit.

Mit 29 Punkten und Tabellenplatz acht geht es in die Winterpause. Sind sie zufrieden?

Carrasco Ja, auch wenn ohne die Fehlentscheidung in Schonnebeck (umstrittener Handelfmeter in der Nachspielzeit, Anm. der Redaktion) es sogar 30 Punkte wären. Aber daran können wir nichts mehr ändern. Wir sind mit einer neuen Vereinsführung und einem komplett neuen Trainerteam in die Spielzeit gestartet und hatten ein Aufgebot von vielen jungen Spielern, die erst einmal zueinander finden mussten. Es begann holprig mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen. Danach haben wir es immer besser gemacht. Ja, ich bin zufrieden.