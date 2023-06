CSD in Düsseldorf Demonstration für Liebe und Toleranz

Wenn Kalle Wahle also heute an die Liebe denkt, dann denkt er auch an den CSD. „Zur Liebe gehören Aufmerksamkeit, Respekt und Toleranz“, sagt er. Der CSD erinnert ursprünglich an die Aufstände von Homosexuellen im Jahr 1969 in der New Yorker Christopher Street. Dort setze sich die Community gegen die Willkür der Polizei zur Wehr. Mittlerweile wird der CSD in vielen Städten als eine große Party gefeiert – mit bunter Parade. Letzteres Wort lehnt Wahle für die Veranstaltung in Düsseldorf allerdings ab, wie er kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. „Es ist eine Demonstration“, sagt der Düsseldorfer. „Und es bleibt so lange eine Demonstration, bis es keine homophoben Sprüche mehr gibt.“