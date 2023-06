So geht Nachhaltigkeit in Düsseldorf Ein nachhaltiges Stadtteilfest

Auch kleine Schritte im Alltag können dazu beitragen, die Gesellschaft zukunftsfähiger zu machen, ökologisch-nachhaltiger und gemeinwohlorientierter zu gestalten. Das zeigten Schüler der Hulda-Pankok-Gesamtschule. Ben, Tim, Niklas, Elias und Malik stellten gemeinsam mit ihrem Lehrer Volkan Karaca (Deutsch, Politik/Wirtschaft, Technik) ihr Projekt „Die Zukunft in 3D – nachhaltig drucken mit Recyclingmaterial“ vor. „Wir sparen an der Schule für eine Maschine, die aus Plastikdeckeln von Flaschen Filament, also die Tinte für 3D-Drucker, herstellt“, erläutert Tim. „Dafür haben wir in der Schule auch schon Plastikdeckel gesammelt.“ Die Beschäftigung mit dem Thema in der Schul-AG hat bereits Konsequenzen für ihr Privatleben gezeitigt. „Früher habe ich auch schon mal etwas in den falschen Müll geworfen und mir gedacht, ist doch egal“, so Niklas. „Heute hole ich das wieder heraus und trenne richtig.“