Vermessungsprofis in Düsseldorf Sie kontrollieren die Stadtbahn zum Flughafen

Joachim Nitsche arbeitet beim Vermessungs- und Katasteramt der Stadt und hat schon den exakten Verlauf der Wehrhahnlinie mit sichergestellt. Bei diesem Mammutwerk haben sich viele Düsseldorfer gefragt: Wie ist es den Bauleuten nur gelungen, dass die riesige Schildvortriebsmaschine auf dem Weg von Bilk in die City exakt den U-Bahnhof an der Heinrich-Allee angesteuert hat – und nicht etwa am Bolker Stern aufgetaucht ist? Tatsächlich legen die Vermessungsingenieure in einem solchen Fall den richtigen Weg durch Orientierungen an Messpunkten nach hinten und nach oben fest. „Wir hangeln uns dann Stück für Stück für Stücke nach vorne“, sagt Nitsche. Geringe Toleranzen sind möglich, größere Abweichungen müssen gleich korrigiert werden – siehe Bahnsteigkante.