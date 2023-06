22-Millionen-Projekt in Düsseldorf Caritasverband baut bewusst ein neues Altenzentrum in der Altstadt

Etwa 22 Millionen Euro investiert die Caritas in den Neubau, der das abgerissene Pflegeheim ersetzt. Peters sprach bei der feierlichen Grundsteinlegung von einem Kraftakt, die gestiegenen Materialkosten würden jede Kalkulation zerschlagen. Doch es sei in Düsseldorf dringend notwendig, zusätzliche Pflegeplätze zu schaffen, „wenn die Stadt auch für Senioren attraktiv bleiben möchte“, sagte er. Das wusste auch der Oberbürgermeister, der sich mehrfach für die „mutige Entscheidung“ des Verbandes bedankte, denn die Caritas hätte mit dem Grundstück in bester Altstadt-Lage sicherlich auch etwas „Lukrativeres“ machen können, sagte Keller. So sende die Caritas ein wichtiges Signal, die Altstadt sei ja auch ein Ort des Wohnens und Lebens. Der OB schätzte es sehr, dass gleich neben der Kunstakademie wie in der Vergangenheit ein Ort entsteht, an dem Menschen – Alte und Kranke – betreut werden.