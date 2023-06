60. Jahrestag Diesen Rekord wird der Fortuna so schnell niemand nehmen

Am Dienstag trifft sich „der harte Kern“ (so Mitspieler Wolfgang Egen) von acht bis neun Teamkameraden, die fast immer am Start sind, erneut im Uerige, zudem einige aus der „Fangemeinschaft“ drumherum. Es gibt dabei nämlich Besonderes zu feiern: den 60. Jahrestag eines Rekordsiegs. Am 6. Juni 1963 bezwangen die Flingerner in ihrem Ligaspiel die A-Junioren von Jugend Eller mit sage und schreibe 39:0. Der höchste Sieg einer Fortuna-Mannschaft aller Zeiten. „Und selbst auf Bundesbene haben wir trotz intensiver Recherche nichts Höheres finden können“, berichtet Egen nicht ohne Stolz.