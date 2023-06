Idee in Düsseldorf Auch Büchereien in Stadtteilen sollen sonntags öffnen

Die Zentralbücherei im Kap 1 hat sonntags auf, aber bislang nur als Kompromiss, denn der Betrieb wird ausschließlich mit Sicherheitsleuten gewährleistet. Fachpersonal darf nicht arbeiten. Das ändert sich nach einem Urteil des Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) und die Stadt will die neuen Möglichkeiten nutzen. So können im Kap 1 sonntags nun Angebote gemacht werden, auch von Pädagogen, was für die Familien ein Gewinn sein wird. Zudem ist an Öffnungen von Stadtteilbüchereien gedacht.