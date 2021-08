Flugreisen in Düsseldorf : So liefen die Ferien für den Flughafen

Düsseldorf Die Zahl der Passagiere hat sich im Vergleich zum Vorjahr erholt. Von Normalität ist der Betrieb jedoch noch weit entfernt. Der Flughafen hatte auch deshalb mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen.

Das Passagieraufkommen hat sich in den Sommerferien wie vom Flughafen erwartet entwickelt. Die Zahl der Reisenden lag bei 1,8 Millionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit hat sich der Flugverkehr im Vergleich zum Vorjahr deutlich erholt, denn 2020 waren in den sechs Wochen lediglich 930.000 Passagiere unterwegs gewesen. Von Vorpandemiezeiten ist man jedoch ebenfalls noch weit entfernt. 2019 waren in der Hauptreisezeit der Jahres 3,9 Millionen Menschen in Düsseldorf gestartet oder gelandet, was mehr als doppelt so viele waren wie jetzt. 300 tägliche Flugbewegungen registrierte der Airport in diesem Jahr durchschnittlich.