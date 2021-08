Schwimmen in Neuss : Bäder ziehen Sommerferien-Bilanz

Schwimmen in Neuss

So richtig heißes Badewetter – wie es Jens Arsov (stellvertretender Betriebsleiter des Südbads) hier im Juni zeigte – war im Sommer 2021 selten. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Als Inzidenzstufe 0 galt, erreichten die Zahlen im Südbad fast Vor-Corona-Niveau. Insgesamt ist das Ergebnis aber weniger positiv. Dafür ist der Bäder-Chef sehr zufrieden mit der Zahl der Schwimmkurse.

Kurz vor dem Ende der Sommerferien ziehen die Stadtwerke Neuss eine erste Bilanz ihres Bäder-Betriebs. Spannend wird der Blick auf die Zahlen insbesondere, wenn er auf den Zeitraum geht, als im Rhein-Kreis die Corona-Inzidenzstufe 0 des Landes NRW galt. Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer erklärt, dass zwischen dem 9. und 24. Juli im Südbad nur 300 Besucher weniger kamen als im Vergleichszeitraum 2019. „Das zeigt, dass unsere Gäste dem Hygiene- und Schutzkonzept vertrauen und die Bäder im Grunde wie in Vor-Corona-Zeiten besuchen“, sagt Scheer.

Als Inzidenzstufe 0 galt, konnte im Südbad zum Beispiel wieder der kombinierte Bereich genutzt werden, rund 2000 Besucher waren zeitgleich erlaubt. Mit Inkrafttreten von Inzidenzstufe 1 wurden die Lockerungen zurückgefahren. Das Südbad ist seither beispielsweise wieder in ein Frei- und ein Hallenbad unterteilt. Doch dass die Gästezahlen im Juli beinahe Vor-Pandemie-Niveau erreichten, kann die Zahlen in Gänze betrachtet nur ein Stück herausreißen. „Im Südbad haben wir etwa 60 Prozent der Besucher aus Vor-Corona-Zeiten, im Nordbad etwa 50 Prozent verzeichnet“, sagt Scheer. Das liegt über dem vergangenen Jahr, das allerdings nicht in die Betrachtung einfließt, weil auf Grund der besonderen Umstände schlicht die Vergleichbarkeit fehle.