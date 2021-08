Baustelle in Düsseldorf : Neue Radspuren zwischen Innenstadt und Uni

Düsseldorf In den nächsten Wochen müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen rund um die Kreuzung Himmelgeister Straße, Auf’m Hennekamp und Kopernikusstraße einstellen. Dort wird die Ampel so umgebaut, dass der ÖPNV beschleunigt wird. Außerdem wird es für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer.

Radfahren in Bilk wird auf einem weiteren Straßenabschnitt verbessert. Die Bauarbeiten des zweiten und auch finalen Bauabschnittes auf der Himmelgeister Straße zwischen Suitbertusplatz und Am Steinberg sind Anfang dieser Woche gestartet. Konkret geht es um die Kreuzung Himmelgeister Straße, Auf’m Hennekamp und Kopernikusstraße, die eine neue Ampelanlage erhält und für den Radverkehr ausgebaut wird. Damit will die Stadt den ÖPNV beschleunigen und eine Lücke auf der Radverkehrsachse Richtung Uni schließen.

„Mit der Maßnahme optimieren wir die Kreuzung in mehreren Bereichen. Zur Beschleunigung des ÖPNV wird die technische Bevorrechtigung der Straßenbahnen und Busse verbessert“, sagt Jochen Kral, Mobilitätsdezernent der Stadt. Davon würden nicht nur die Straßenbahnen 701 und 706 sowie der Metrobus M3 profitieren, sondern auch die ein- und ausrückenden Bahnen zum Betriebsgelände der Rheinbahn, die die Strecke in den Morgen- und Abendstunden in einem dichten Takt befahren, so Kral.