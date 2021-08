Corona in Düsseldorf : Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt

Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums hält einen Teststab für einen Schnelltest in ihren Händen (gestellte Szene). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich am Dienstag nur minimal verändert, allerdings gibt es mehr Corona-Patienten in den Düsseldorfer Krankenhäusern.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 83 (Vortag: 83,3). Mit aktuellem Stand wurde seit dem 3. März 2020 bei insgesamt 26.936 (+31) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert.

Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 640 Personen in Düsseldorf infiziert. Von den Infizierten werden 35 in Krankenhäusern behandelt, davon neun auf Intensivstationen. Am Montag waren es noch 30 Patienten und nur sieben auf den Intensivstationen.

25.900 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 440 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Impfungen Am Montag wurden in Düsseldorf 4810 Personen geimpft. Darunter sind 1364 Personen, die ihre erste und 3446 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 425.244 Menschen geimpft worden, davon haben 358.037 ihre erste und zweite Impfung erhalten. Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 783.281 Impfungen vorgenommen.

Abstrichzahlen 13 Abstriche wurden am Montag in der städtischen Diagnosepraxis vorgenommen. Im städtischen Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 89 Abstriche genommen. Dazu kommen 67 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 142.970 Abstriche vorgenommen.

Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der neu gemeldeten SARS-CoV-2 Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Um einen erneuten Anstiegder Neuinfektionen zu vermeiden und der Weiterverbreitung des Virus erfolgreich entgegenzuwirken, haben Bund und Länder Obergrenzen bestimmt. Ab dem 20. August werden nach einer neuen Corona-Schutzverordnung neue Regeln greifen.

(gaa)