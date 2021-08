Polizei in Düsseldorf : Polizei fahndet nach mutmaßlichem Vergewaltiger

Polizei in Düsseldorf

So soll der mutmaßliche Vergewaltiger aussehen. Foto: Polizei

Düsseldorf Ein Unbekannter soll in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Minderjährige vergewaltigt haben. Die Polizei sucht ihn mit Hilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Hauptbahnhof eine Minderjährige vergewaltigt haben soll. Die Jugendliche hatte nach der Tat Anzeige erstattet und berichtet, dass der Unbekannte sie am Sonntag, 6. Juni, gegen 6.20 Uhr angesprochen habe. Gemeinsam habe man daraufhin das Gebäude verlassen. In der Nähe sei es dann zwischen 6.20 und 7 Uhr zu der Vergewaltigung gekommen. Nähere Angaben zum Tathergang macht die Polizei vor allem aus Gründen des Opferschutzes nicht.