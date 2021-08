Fehleinschätzung des Geheimdienstes : BND soll Taliban-Sieg erst für 2023 prognostiziert haben

Berlin Diese Fehleinschätzung könnte Leben kosten: Einem Medienbericht zufolge haben Vertreter des Bundesnachrichtendienstes (BND) noch im Juni die Einschätzung geäußert, dass es bis zu einer Machtübernahme der Taliban noch lange dauern würde.

In einer vertraulichen Sitzung mit Bundestagsabgeordneten sagten die BND-Mitarbeiter einem Bericht des "Business Insider", dass sie zwar mit einem Sieg der Taliban rechnen würden, aber erst in 18 bis 24 Monaten.

Selbst am Freitag habe die Bundesregierung die Lage in Kabul noch so eingeschätzt, dass ein Zeitfenster bis Ende März bleibe, in dem deutsche Staatsangehörige und Ortskräfte ausgeflogen werden könnten. Quellen für diese Informationen nannte "Business Insider" nicht.