Rheinboulevard in Düsseldorf: Innenstadt-Pläne der IHK

Düsseldorf Wie sieht Düsseldorf 2030 aus? Die Stadt hat dafür ein neues Entwicklungskonzept - jetzt klinken sich auch Industrie- und Handelskammer ein. Sie haben 38 teils weitreichende Ideen zusammengetragen, die die City attraktiver machen sollen.

IHK will Innenstadt auch in Zukunft attraktiv machen

Der Rheinboulevard ist einer von 38 Vorschlägen, die unter dem Dach der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut erarbeitet wurden. Sie sind einem Sieben-Punkte-Papier zugeordnet, das am Montag durch die Vollversammlung der Kammer verabschiedet wurde.

IHK-Präsident Andreas Schmitz: "Wir wollen, dass die Düsseldorfer Innenstadt auch 2030 noch so attraktiv für Unternehmen, Besucher und Einwohner ist wie heute - oder besser: noch attraktiver." Drei IHK-Ausschüsse sowie ein Arbeitskreis haben dafür in den letzten Monaten in Workshops Handlungsempfehlungen erarbeitet. "Wir wollen uns damit aktiv und konstruktiv in die Stadtentwicklungsprozesse ,Raumwerk D' und das ,Integrierte Mobilitätskonzept 2030+' ein- und diese aus Wirtschaftssicht auch ein Stück weit voranbringen", so Schmitz.