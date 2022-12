Gewerbesteuer in Neuss SPD-Bürgermeister kritisieren IHK-Haltung zu Steuerdumping

Die Pläne der CDU zur Halbierung der Gewerbesteuersätze in Neuss haben Unruhe in die kommunale Familie gebracht. Die wird auch nicht dadurch kleiner, dass die Unionsfraktion ihren Vorstoß am Ende im Finanzausschuss nicht zum Antrag erhob und nur noch von einer kreativen Idee sprechen will. Denn die IHK Mittlerer Niederrhein hält das Thema am Köcheln.