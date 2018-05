Düsseldorf-Benrath: Maskierte Männer schießen mit Gaspistole

Maskierte Männer im Treppenhaus - was steckt hinter dem mutmaßlichen Überfall?

Kurioser Vorfall in Düsseldorf-Benrath

Düsseldorf Was steckt hinter dem Vorfall, der am Montagabend im Düsseldorfer Süden für Aufsehen sorgte? Zwei Männer sollen maskiert durchs Treppenhaus gestürmt sein und mit einer Gaspistole geschossen haben. Die Polizei ermittelt.

Kurz nach 19 Uhr, die Weststraße in Düsseldorf: Überall stehen Polizei- und Feuerwehrautos. Die Einsatzkräfte sind in großer Mannstärke ausgerückt, denn ihnen sind Schüsse in einem Treppenhaus gemeldet worden, außerdem Rauch.