Lessingplatz in Düsseldorf: Messerstecherei mit zwei Verletzten, Tatverdächtiger festgenommen

Zwei Verletzte in Oberbilk : Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Messerstecherei in Düsseldorf fest

Messerstecherei am Lessingplatz in Düsseldorf

Düsseldorf Zwei Männer sind bei einer Messerstecherei in Düsseldorf-Oberbilk verletzt worden. Am Abend hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Gewahrsam genommen.

Noch seien die Hintergründe der Tat vollkommen unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Bisher ist folgendes bekannt:

Gegen 15.35 Uhr gerieten offenbar acht Personen auf dem Spielplatz auf dem Lessingplatz in Streit. Warum, ist noch unklar. Ein 26-Jähriger soll einen 39-Jährigen mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass er ins Krankenhaus musste, wo er nach Angaben der Polizei am späten Nachmittag notoperiert wird. Ein weiterer Mann (36 Jahre) erlitt ebenfalls eine Stichverletzung, die im Krankenhaus versorgt werden musste.

Der Tatverdächtige konnte laut Polizei durch eine Streifenwagenbesatzung in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Man habe das Tatmesser bei ihm gefunden und sichergestellt.