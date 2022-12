Fachmesse in Mönchengladbach Wie die Smart City entwickelt wird

Nehmen wir einen x-beliebigen Tag in einer nicht allzu ferner Zukunft: Die Menschen fahren in die Stadt. Eine App erklärt Ihnen, wie voll es auf welchen Straßen ist und in welchem Parkhaus gerade wie viele Plätze frei sind. Sie fahren in ihr ausgewähltes Parkhaus ein – ohne Schranke, ohne Geldautomat: Lediglich Ihr Kennzeichen wird gescannt. Das kennen manche vielleicht schon vom Parkplatz des Supermarktes. Allerdings können Autofahrer in diesem Parkhaus auch zuhause aus bezahlen. Nach dem Einkauf kehren sie nach Hause zurück, wo die Mülltonne bereits im Hinblick darauf gescannt wurde, ob sie geleert werden muss. Und ein Blick auf eine andere App teilt mit, dass der Baum auf der Straße vor Ihrem Haus einen Schuss Wasser nötig hat.