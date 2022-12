IHK-Forum im Kreis Mettmann Was die Wirtschaft besonders blockiert

Landrat Thomas Hendele, per Videobotschaft in die Remise des Schlosses Linnep zugeschaltet, machte Mut: Der Kreis Mettmann sei der wirtschaftsstärkste Kreis in ganz NRW. Und dies soll so bleiben – trotz der massiven Herausforderungen. 55.000 Menschen sind laut IHK im produzierenden Gewerbe im Kreis Mettmann beschäftigt – ein echtes Pfund, mit dem man wuchern kann. Doch die Zeiten sind äußerst schwierig. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf hatte zum Wirtschaftsforum nach Breitscheid geladen. Ein Krisengipfel war es nicht, und doch wurden viele Dinge angesprochen, die nicht funktionieren, weil Probleme unterschiedlichster Art auch Folgen der Krisenzeiten sind. Rund 100 Teilnehmer hatten sich angemeldet – nicht alle waren gekommen, auch deshalb, weil die Straßenverhältnisse schwierig waren. Die RP hat die wichtigsten Schwerpunkte zusammengestellt.