Schaufenster in Dormagen Dafür stehen die leuchtenden Sterne an den Türen der Einzelhändler

Dormagen · Seit dem 1. Dezember gibt es in den Schaufenstern auf der Kölner Straße etwas zu gucken. Auch in diesem Jahr öffnet sich an jedem Dezembertag bis zum Heiligen Abend ein Advents-Türchen in der Innenstadt.

06.12.2022, 04:50 Uhr

Fachgeschäfte wie die Apotheke oder das Sanitätshaus beteiligen sich am begehbaren Schaufenster-Adventskalender, dazu halten Gastronomen spezielle Angebote bereit. Viele Schaufenster sind weihnachtlich geschmückt. Foto: SWD Alle Teilnehmer machen mit einem farbig leuchtenden Stern ihr Kalender-Türchen im Schaufenster von außen gut erkennbar und haben sich kleine Adventspräsente überlegt, Geschenktütchen gepackt oder auch Rabatt-Aktionen für ihre Kunden geplant, die am jeweiligen Tag zwischen 16 und 18 Uhr gelten. „Achten Sie am besten auf die Plakate in den Schaufenstern, mit denen auf die einzelnen Aktionen hingewiesen wird“, rät SWD-Veranstaltungsmanagerin Ute Godyla. Der begehbare Adventskalender ist Teil des SWD-Weihnachtsprogrammes in der City. Parallel dazu findet außerdem noch bis 22. Dezember der Weihnachtstreff in der Innenstadt statt. Überragt wird dieser vom gut acht Meter hohen Weihnachtsbaum in den städtischen Farben blau und gelb. Rund 20 weitere Tannen auf dem Rathausplatz sorgen für weitere grüne Akzente. Es gibt einen Glühweinstand, Essensbuden sowie ein umfassendes Angebot an Verkaufsständen. An den letzten beiden Wochenende war ein umfassendes Rahmenprogramm mit Musik und zahlreichen Aktionen geplant. Der Weihnachtstreff ist täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Zum Tanzen unterm Tannenbaum gibt’s dann am Donnerstag, 8. Dezember, die ideale Gelegenheit. Uwe Trippen, Betreiber der Glühweinkutsche, und das Stadtmarketing laden gemeinsam zur After Work-X-Mas-Party vor dem Historischen Rathaus ein. Für tanzbare Musik sind die Schürzenjäger-DJs engagiert. Die Party beginnt um 17 Uhr und ist umsonst und draußen.

(NGZ)