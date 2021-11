Zusammenarbeit mit der Hamburger Kompanie „Antje Pfundtner in Gesellschaft“ : FFT sucht neugierige Düsseldorfer für Neuanfänge

Die Tanz-Company „Antje Pfundtner in Gesellschaft“ und das FFt möchten Laien auf die Bühne holen. Foto: Simone Scardovelli

Düsseldorf Das Forum Freies Theater (FFT) und die Tanz-Company „Antje Pfundtner in Gesellschaft“ (APIG) starten ab Januar das Projekt „Alles auf Anfang“. Zuvor aber wollen sie mit Düsseldorfern über das Thema Anfang reden. Anschließende Bühnenauftritte nicht ausgeschlossen.

Zwei Monate nach der Eröffnung wird es am KAP 1 wieder heißen: Alles auf Anfang. Gerade hat das Forum Freies Theater (FFT) zusammen mit der Stadtbibliothek am Konrad-Adenauer-Platz 1 eine neue Heimat gefunden. Eines der ersten größeren Projekte bildet die Zusammenarbeit mit der Hamburger Tanz-Company „Antje Pfundtner in Gesellschaft“. Auch die tritt vorzugsweise als Akronym ins Rampenlicht, und so wird es wohl bald heißen: FFT und APIG im KAP1. Das gemeinsame Projekt beginnt mit einem Hamburger Gastspiel. „Alles auf Anfang“ ist den Menschen gewidmet, die nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, aber dennoch etwas tun wollen.

Antje Pfundtner ist Tänzerin und Choreografin. Foto: Anja Beutler

Gleichzeit sucht Antje Pfundtner in Düsseldorf Mitwirkende, die mit ihr und dem FFT etwas Neues beginnen wollen. Das gemeinsame Vorhaben umfasst Workshops, Begegnungen mit Zuschauern, Diskussionen und den Besuch von Vorstellungen. Ganz konkret fängt alles am Montag, 29. November, und Dienstag, 30. November, jeweils 18.30 Uhr, an. Antje Pfundtner und ihr Team werden einen ersten „Think Tank“ mit dem Titel „Mit Dir kann ich etwas anfangen“ veranstalten, um mit den Interessierten über ihre Anfänge zu sprechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anfänge privater oder beruflicher Natur sind, vielleicht sogar erste Schritte auf der Bühne. Zugleich will man Mitwirkende finden, die in kleineren oder größeren Rollen auftreten werden.

Bei dem Stück „Alles auf Anfang“, das jeweils zweimal im Januar und im März kommenden Jahres gastieren wird, sollen diese neuen Mitwirkenden im Rampenlicht stehen. APIG eröffnet ihnen dort die Möglichkeit, über ihre Anfänge zu erzählen. In einem zweiten Stück „Sitzen ist eine gute Idee“ können diese neuen Mitspielerinnen und Mitspieler, von Antje Pfundtner auch „Komplizen“ genannt, von der Bühne aus mit den Zuschauern ins Gespräch kommen.

Die Hamburger Choreographin Antje Pfundtner erhielt ihre Tanzausbildung an der Amsterdamer Hogeschool voor de Kunsten. 2012 gründete sie ihre Company „Antje Pfundtner in Gesellschaft“. Im letzten Monat feierte die Truppe ihr 20-jähriges Bestehen. Das Label APIG steht für die unterschiedlichsten künstlerischen Aktivitäten der Choreographin, die sie zusammen mit einem festen Team und wechselnden Gästen entwickelt. Hierfür gab es schon zahlreiche Preise, auch international.

Zur Teilnahme an dem Düsseldorfer Projekt sind keinerlei Tanz- oder Theatererfahrungen nötig. „Neugier auf ungewisse Anfänge und eine gewisse Bereitschaft zur Kommunikation wären toll, denn wir wollen ja etwas zusammen wagen“, heißt es von der Company-Chefin. Auch die Teilnahme an den Gastspielen im Januar oder Juni ist keine Voraussetzung, um sich für den Think Tank anzumelden. „Es geht nicht darum, Berge zu versetzen“, heißt es bei APIG. Erwartet wird, dass die neuen Mitwirkenden handeln und dann schauen, was ihr Tun hervorbringt.