Kulturbau am Hauptbahnhof : Düsseldorf feiert seine neue Zentralbibliothek

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) 21 Bilder Rundgang durch die neue Zentralbibliothek in Düsseldorf

Düsseldorf Im umgebauten ehemaligen Postgebäude KAP1 am Hauptbahnhof konnten am Samstag erstmals Besucher Bücher und Filme ausleihen und die zahlreichen neuen Angebote testen. Dem Start ging eine jahrelange Planung voraus.

Nach jahrelanger Planungs- und Aufbauzeit ist am Samstag die neue Düsseldorfer Zentralbibliothek eröffnet worden. Pünktlich zum Start um 11 Uhr strömten die ersten Besucher in die neuen Räume im Gebäude KAP1 (Konrad-Adenauer-Platz 1) vor dem Hauptbahnhof, um alle Neuerungen in Augenschein zu nehmen und erste Bücher und andere Medien auszuleihen. Kostenpflichtiger Inhalt Die Bibliothek nutzt das zweite und dritte Obergeschoss und bietet auf rund 8000 Quadratmetern Publikumsfläche mehr als 300.000 Medien. Das im ersten Obergeschoss eingezogene Forum Freies Theater (FFT) zeigte am Vormittag ebenfalls seine neuen Flächen mit zwei Bühnen, die die bisherigen beiden Spielstätten ersetzen werden.

„Schön hell hier“, „so viele Sitzplätze“, „großes Angebot für die Kinder“: Die meisten Besucher zeigten sich spontan angetan von den auffälligsten Besonderheiten der neuen Bibliothek, die nur wenige Gehminuten vom bisherigen Standort entfernt auf der anderen Seite des Bahnhofs liegt. „Ich war in der alten Bibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz schon seit Jahren nicht mehr, aber heute war ich neugierig und wollte unbedingt schauen“, sagte eine Düsseldorferin.

Info Bibliothek ist künftig länger geöffnet Werktags Die neue Zentralbibliothek ist von Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Von 10 bis 19 Uhr sind Bibliotheks-Mitarbeiter anwesend. Wochenende Samstags ist die Bibliothek von 9 bis 18 Uhr geöffnet, von 10 bis 16 Uhr mit Bibliotheks-Mitarbeitern. Sonntags ist die Bibliothek von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Innerhalb von Minuten füllten sich die Lesetische mit Frauen und Männern, die durch Zeitungen blätterten oder ihre Laptops aufbauten und zu arbeiten begannen. Kinder probierten den Kletterbaum in der Kinderbibliothek aus und griffen erste Bilderbücher aus den Regalen. „Das hier ist ein gelungenes Projekt“, befand auch Sofia Salta aus Kaiserslautern, die sich im Studium mit Bibliotheken befasst – weshalb sie mit besonderem Interesse alle Details begutachtet. „Alle Altersgruppen werden hier berücksichtigt, und es gibt eine gute Ordnung“, sagt sie. Kleine Panne zum Start: An der Ausleihe kämpften die Mitarbeiter zeitweise damit, dass viele Medien beim Entleihen am Automaten nicht entsichert wurden – so lösten viele Besucher beim Verlassen der Räume einen Alarm aus und mussten sich neu anstellen.

Das ehemalige Postgebäude KAP1 wurde für die neue Nutzung umfassend umgebaut. Projektleiter Manfred Krick hatte auch schon für den ursprünglichen Bau verantwortlich gezeichnet und freute sich, dass dieser nun einen neuen Zweck erfüllt: „Und zwar ohne dass man etwas abgerissen und Bauschutt produziert hat.“ Die Stadt hat das Haus vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer gemietet und selbst knapp 19 Millionen Euro in die Räume investiert.

Zwei Stunden vor dem Start des ersten Öffnungstages hatte die Stadt zu einem Empfang geladen, bei dem Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) die Vorzüge des Gebäudes hervorhob und sich mit den Mitarbeitern über die Eröffnung freute. „Für das Team gehen Jahre der Planung, Monate des Umzugs und Wochen der gespannten Erwartung zu Ende“, sagte er. In der neuen Zentralbibliothek werde es weiterhin viele Bücher zum Ausleihen geben, doch der Mensch werdekünftig mehr im Mittelpunkt stehen.

Die CDU hatte zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses für den Umzug 2017 noch starke Zweifel an der Eignung des Gebäudes geäußert. Auch in der damals im Rathaus den Ton angebenden Ampel-Kooperation gab es jedoch bis zur letzten Minute Bedenken. Tatsächlich ist auch nicht alles gekommen wie ursprünglich geplant – so ist das Theatermuseum letztlich nicht eingezogen, es bleibt im Hofgärtnerhaus. Stattdessen soll nun das Literaturbüro NRW mit einziehen, wie Kulturdezernent Hans Georg Lohe am Samstag bekräftigte.

Lohe freute sich über die Fertigstellung des größten Kulturbauprojektes seiner Amtszeit und den „realen Flächenzuwachs“, der damit einhergehe. Er hob die zentrale Lage und die Nähe zur Schauspielhaus-Spielstätte Central hervor: „Es ist wichtig für Düsseldorf, neben Ehrenhof und Grabbeplatz ein weiteres Zentrum für die Kultur zu haben.“ Der Direktor der Stadtbüchereien, Norbert Kamp, betonte, dass seine Mitarbeiter und er das Projekt frei gestalten konnten: „Wir hatten den klaren politischen Auftrag, eine moderne Bibliothek zu planen – und das war alles.“ Entstanden sei ein Ort, an dem man sich wohlfühlen und auch einmal „öffentlich allein sein“ könne. An immerhin 74 Stunden pro Woche; also zu deutlich erweiterten Öffnungszeiten.