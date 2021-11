Hoppeditzerwachen in Wassenberg : KG Kongo stellt Tollitäten vor

Wassenberg Wassenberger feiern ihr Kronprinzenpaar Thomas und Gabi Windeln. Am 15. Januar ist die Kostümsitzung im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule geplant – wenn die Pandemie es zulässt.

Die neue Kinderprinzessin heißt Cora, ihre Pagen sind Laura Jurgens und Emily Fietz. Das neue Prinzenpaar Gabi und Thomas Windeln wurde von Harren in einer Rede vorgestellt. Er berichte über Prinzessin Gabi, die in ihrer Jugend 1974/75 Kinderprinzessin der Kongo war, 2010 ihren Mann Thomas als schon als Prinzenbrautpaar durch die Session begleitete und am Karnevalsfreitag 2010 zuerst standesamtlich und am Nachmittag kirchlich heiratete. 2017/2018 bekleidete Gabi das Amt des Bauers im Damendreigestirn zum Jubiläum der Kongo. Prinz Thomas hatte in den 2000 Jahren seine Bereitschaft, die Prinzenwürde zu erlangen, auf einem Bierdeckel niedergeschrieben. 2004 war er dann Solo Prinz der KG und feierte eine Tolle Session, 2010 wurde dann seine große liebe Gabi geheiratet, die er im Karneval zuvor lieben gelernt hatte. 2021 wollten die beiden mit den Jecken von Wassenberg ihren 11. Hochzeitstag feiern, was die Pandemie allerdings verhinderte. Nun wollen sie in der neuen Session so gut feiern, wie es mit der Corona-Lage möglich ist.