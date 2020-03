Chorproben mit Distanz : Dieter Falk dirigiert einen Chor im Internet

Düsseldorf Jeder kann mitsingen: Am Dienstagabend ist die erste Probe.

Corona mag keine Chöre, das kann man wohl so sagen, und gerade deshalb ist es wichtig, dass man dennoch gemeinsam singt. Dieter Falk wusste zunächst gar nicht, wie er proben sollte, dabei muss er langsam mal loslegen, denn Anfang Dezember führt er sein Musical „Betlehem“ im ISS Dome auf. 2500 Sänger hat er ins Boot geholt, aber wie sollen die zusammenkommen in dieser Situation? Dieter Falk kam die rettende Idee: singen zuhause, trotzdem zusammen sein, und zwar via Internet. Und damit möglichst viele mitmachen können, beschränkt Falk den Chor nicht: Jeder kann sich anschließen.

Wie funktioniert es? Am Dienstagabend um 19.30 Uhr wird Dieter Falk daheim an seinem Klavier sitzen und das Signal geben, dass man jetzt mitsingen kann. Er lässt sich dabei filmen, das Ganze wird live bei Facebook gestreamt, und wer zusieht, kann bei sich zuhause vor dem Handy oder am Computer einstimmen. Es gibt Lieder aus dem Musical „Betlehem“, klar. Vor allem den Titel „Menschen in Not“, der von der Heiligen Familie handelt, die keine Herberge findet. Außerdem mehrere „Singalongs“, wie „Wherever You Go, I’m On Your Side“, ein neuer Titel von Falk. Die Noten kann man jetzt zur Vorbereitung auf seiner Homepage herunterladen: betlehem-chormusical.de.