Leiter des Literaturbüros NRW : „Das ist eine dramatische Situation für Autoren“

Düsseldorf Durch den Ausfall aller Lesungen fallen Schriftstellern die Hälfte der Einkünfte weg. Das Literaturbüro NRW arbeitet an digitalen Angeboten.

Seit 1998 leitet Michael Serrer das in Düsseldorf beheimatete Literaturbüro NRW. Der 59-Jährige studierte Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft und veröffentlichte unter anderem in der „Zeit“ sowie der „Neuen Zürcher Zeitung“. Er hat an mehreren Universitäten gelehrt und ist Autor und Herausgeber von mehr als 50 Büchern.

Serrer Leider leidet auch das literarische Leben unter der Pandemie. Öffentliche Lesungen sind zur Zeit nicht zu verantworten, auch kleine Arbeitsgruppentreffen werden verschoben oder per Skype durchgeführt. Das alles gilt zunächst bis zum 20. April; erst danach können wir alle weitersehen. Das Literaturbüro NRW wird in dieser Zeit in wöchentlichen Sonder-Newslettern auf lesenswerte Bücher hinweisen, vorzüglich von Autoren und Autorinnen aus NRW. Die Schreibwerkstätten mit Kindern werden nun vermutlich zeitweilig in Form von Whatsapp-Gruppen durchgeführt. Über weitere digitale Formate denken wir gerade intensiv nach.