Welttag des Jugendtheaters : „Theater muss von Empathie erzählen“

Stefan Fischer Fels, Leiter des Jungen Schauspiels. Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf Am 20. März ist Welttag des Jugendtheaters. Das wird in der Krise neue Kanäle zum Publikum finden, sagt der Chef des Jungen Schauspiels.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Normalerweise ist der Welttag des Kinder- und Jugendtheaters, der morgen gefeiert wird, Anlass für Aufführungen, Diskussionen, Feste in großen und kleinen Bühnen rund um den Globus. Corona hat auch dieses Programm zunichte gemacht – doch der Gedenktag bleibt umso wichtiger. Und ist Anlass zur Freude, findet der Leiter des Jungen Schauspiels, Stefan Fischer-Fels.

Wir feiern nun morgen einen globalen Gedenktag für das Theater – doch an vielen Orten auf der Welt sind die Bühnen geschlossen. Was fehlt der Welt dadurch?

Info Jugendtheaterleiter hat auch Trainerlizenz Werdegang Stefan Fischer-Fels wurde 1964 in Berlin geboren, studierte Schauspiel, Erziehungswissenschaften, Soziologie, Psychologie und hat eine Lizenz als Fußballtrainer. Von 1993 bis 2003 war er Dramaturg am Grips Theater in Berlin, danach bis 2011 Leiter des Kinder- und Jugendtheaters am Düsseldorfer Schauspielhaus. Nach einer weiteren Station, diesmal als als künstlerischer Leiter des Berliner Grips Theaters kehrte er 2016 nach Düsseldorf zurück und ist erneut Leiter des Jungen Schauspiels. Junges Schauspiel Seit 1993 hat die Jugendsparte des Düsseldorfer Schauspielhauses, das Junge Schauspiel, eine eigene Spielstätte an der Münsterstraße 446. Eine eigenständige Sparte ist es bereits seit den 1970er Jahren.

Fischer-Fels Wir haben immer gesagt, dass Theater kein Luxus ist, sondern ein Grundnahrungsmittel. Nun haben wir im Moment Bedingungen, die es unmöglich machen, Menschen einzuladen und live für sie zu spielen. Aber nötig ist das Grundnahrungsmittel nach wie vor – und wir werden neue Ausdrucksformen und technische Kanäle finden, um weiter mit unserem Publikum in Kontakt zu sein. Darum werden wir auch weiter proben – in ganz neuen Formen, ohne einander zu begegnen vielleicht. Vielleicht werden wir auch Avatare bauen und den virtuellen Raum nutzen, vielleicht wird Theater jetzt viel interaktiver, livestreamiger. Wir haben ja erst vor wenigen Tagen begonnen, uns eine Dramaturgie für die aktuelle Krise zu überlegen. Aber eins ist klar: Wir werden nicht aufhören, Kindern, Jugendlichen und ihren Begleitern Geschichten zu erzählen und Ansichten miteinander zu teilen!

Das Theater war bisher auch wichtig als Gegengewicht zur digitalen Welt. Ein Ort, der von der physischen Präsenz, dem realen Miteinander lebte. Lässt sich das digital transformieren?

Fischer-Fels Unser Wille zum Ausdruck ist ungebrochen – über die Kanäle denken wir nach.

Es scheint gerade weit weg, aber es wird eine Zeit nach der Krise geben. Welche Spuren wird Corona hinterlassen, ahnen Sie das schon?

Fischer-Fels Die Ästhetiken werden sich auf jeden Fall verändern. Vielleicht entwickeln wir jetzt ein Stück, in dem die Darsteller auf Distanz bleiben. Wir werden es also mit einer veränderten Wahrnehmung von Körperlichkeit zu tun bekommen. Vielleicht auch mit Publikum, das weiter auseinander sitzt. Hörspiele, szenische Lesungen werden womöglich eine größere Rolle spielen. Wir müssen jetzt Geschichten erzählen, die davon handeln, wie man Krisen meistert, wie man Empathie empfindet. Wir erleben ja gerade, wie dünn die Oberfläche der Zivilisation ist, wie schnell Menschen nur noch an sich denken. Theater hat jetzt die Aufgabe uns zu erinnern, was es bedeutet, menschlich zu handeln.

Dafür kann auch der Gedenktag ein Anlass sein. Wer hat ihn erfunden?

Fischer-Fels Es gibt eine internationale Vereinigung der Kinder- und Jugendtheater, die Assitej, in deren Vorstand ich sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene ehrenamtlich mitarbeite. Diese Vereinigung hat bei ihrem 13. Weltkongress den Welttag ausgerufen, 2001 wurde er zum ersten Mal gefeiert.

Warum engagieren Sie sich in dieser Vereinigung?

Fischer-Fels Ich fand es interessant, mich zu vernetzen, um von Theatern in Oslo, Kapstadt oder Tokio zu lernen und auch eine Qualitätsdebatte zu führen. Wir diskutieren in diesem Zusammenschluss, wie Jugendtheater sich professionalisieren, verbessern und wie wir weiter und immer weiter neue Ausdrucksformen für Kinder entwickeln können. Jugendtheater hat früher was Finanzierung und Beachtung angeht am Katzentisch gesessen. In Skandinavien, Belgien und Holland war das schon immer anders. Da hatte junges Theater schon lange den Ruf, der eigentliche Ort des Experiments, der Innovation, der Publikumsorientierung zu sein.

Was haben Sie konkret aus anderen Ländern gelernt?

Fischer-Fels Die Stadt Düsseldorf hat zum Beispiel vor ein paar Jahren den kulturellen Schulrucksack erfunden – die Idee stammt aus Norwegen. Wir haben das über unsere Kanäle kennen gelernt und davon erzählt.

In welchem Ruf steht das deutsche Kinder- und Jugendtheater international?

Fischer-Fels Das deutsche Theater hat einen exzellenten Ruf, was auch damit zu tun hat, dass es hierzulande feste Häuser und Ensembles gibt. Zugleich gilt das deutsche Theater als sprachlastig, weil wir oft von der Literatur ausgehend arbeiten. Andere Länder sehen das vollkommen anders. Für Südafrikaner etwa ist Theater eine Mischung aus Musik, Tanz, Performance – es geht jedenfalls nicht nur um das Wort. Die schwedischen Theater wie Unga Klara haben sich viel früher an Tabuthemen wie den Tod gewagt. Solche Einflüsse haben wir aus unseren Erfahrungen im internationalen Verband auch nach Deutschland getragen.

Und was haben Sie in die Welt exportiert?