Literatur in der Landeshauptstadt : Die „Poesiepause“ erhält den Leseförder-Preis des Düsseldorfer Buchhandels

Von links: Ellen Mülder, Thomas Bauerle und Jürgen Kron bei der Preisübergabe. Foto: Bücherbummel Düsseldorf/Bücherbummel

Düsseldorf Mit Dichtung wird inzwischen an verschiedenen Schulen der Unterricht gestört: sehr bewusst und in Diensten der Literatur. „Poesie ist die beste Medizin gegen Langeweile, gegen Denkfaulheit und auch gegen Weihnachten ohne Großeltern und Neujahr ohne Böllern“, so Jürgen Kron, Vorsitzender des Bücherbummels.

(RP) In einer kurzen und natürlich pandemiegerechten Zeremonie wurde der LeseFörderPreis des Düsseldorfer Buchhandels vom Vorsitzenden des Bucherbummel auf der Kö e.V., Jürgen Kron vom Droste-Verlag, an Thomas Bauerle, Konrektor der Werner-von-Siemens-Realschule, sowie Ellen Mülders vom zakk übergeben.

Jährlich verleiht der Trägerverein des Bücherbummels den Leseförder-Preis an eine Düsseldorfer Institution, die sich in ganz besonderer Weise um das Lesen, die Literatur und das Buch bei Kindern und Jugendlichen bemüht. In diesem Jahr gingen die Urkunde und das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro an die Initiative der sogenannten Poesiepause – mit dem Projektpartner Werner-von-Siemens-Realschule.

Dahinter steht die Idee: Eine Poesiepause soll den regulären Unterricht stören – bewusst verursacht und organisiert mit der Schule. Konrektor Thomas Bauerle ist der Sinn der Poesiepause: „Wir möchten der naturwissenschaftlichen Ausrichtung unserer Schule einen Kontrapunkt entgegenstellen und forcieren die Kooperation mit den Kulturanbietern in der Stadt. Wir fördern vor allem im Fach Deutsch die Auseinandersetzung mit Literatur beziehungsweise mit Sprache als Kunst. Die Jugendlichen sollen den kreativen Umgang mit Sprache erleben und einüben.“

Bedingt durch die Pandemie musste der Bücherbummel und damit die Übergabe des Preises auf der Kö in diesem Jahr ausfallen. Jetzt ist es zumindest gelungen, die Urkunde und das Preisgeld in einem kleinen Festakt auf dem Schulhof an die Schülerinnen und Schüler sowie die Initiatoren zu überreichen. Mit dabei Jürgen Kron und Dorothea Düsedau vom Bücherbummel auf der Kö. Jürgen Kron stellte besonders den Wert von Poesie in den Mittelpunkt seiner Würdigung: „Poesie ist die beste Medizin gegen Langeweile, gegen Denkfaulheit und auch gegen Weihnachten ohne Großeltern und Neujahr ohne Böllern. Daher unterstützt der Bücherbummel auf der Kö auch sehr gerne die Poesiepause. Zehn Minuten Poesie – das ist wie eine Impfung fürs Gehirn und wir hoffen, dass es wirkt und viele zum Weiterlesen und Bücherentdecken verführt.“

Poesiepausen „stören“ inzwischen an einigen Schulen in Düsseldorf den Unterricht. Veranstaltet werden die Pausen vom bekannten Kulturzentrum Zakk, dass sich neben vielen anderen Angeboten auch die Sprachförderung auf die Fahnen geschrieben hat. Ellen Mülders, die „Pausenbeauftrage“ des Zakk: „Die Jugendlichen lernen ein breites Spektrum an Wortkunst kennen. Durch die kleine Störung des Unterrichts bekommen die Schüler*innen facettenreiche neue Eindrücke von Kultur.“ Die Teilnahme der Werner-von-Siemens Realschule an der Poesiepause geht auf eine Initiative von Sabine Köster zurück, die an der Schule als Fachschaftsvorsitzenden das Fach Deutsch vertritt. Mit dem Preisgeld wird die Schule das Literaturangebot weiter ausbauen. Schülerinnen und Schüler werden Düsseldorfer Kulturinstitute besuchen, und die schuleigene Bibliothek wird durch Werke zeitgenössischer Autoren ergänzt.