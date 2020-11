Verfall, Schmierereien : Rettet die Kunst im Südpark

Beschmiert: die Stele von Katsuhito Nishikawa. Foto: Helga Meister Foto: helga meister

Die beliebteste Parkanlage der Stadt ist auch ein Museum unter freiem Himmel. Doch die ausgestellte Kunst ist in schlechtem Zustand. Der schwierige Umgang der Stadt mit den Buga-Skulpturen. Ein Rundgang.

Wo früher am Werstener Kreuz eine Brache rund um eine Kiesgrube lag, befindet sich heute das kunstvoll angelegte Paradies des Südparks, bestückt mit hochwertiger Kunst seit der Bundesgartenschau von 1987. Es ist die größte, schönste und beliebteste Parkanlage in Düsseldorf. Doch die Skulpturen, der ganze Stolz des damaligen Kulturdezernenten Bernd Dieckmann, sind beschmiert, verrottet oder zugewachsen. Eine Bestandsaufnahme zur Kunst in der offenen Natur.

Mit dem alten Katalogheft zur Buga-Kunst im Südpark machen wir uns auf den Weg. Wir treffen auf Menschen aller Altersklassen, die die frische Luft genießen, auf Bänken sitzen, spazierengehen oder radeln. Sie alle erfreuen sich der Ruhe und Schönheit der gepflegten Anlage. Aber am schlechten Zustand der Kunst können sie nichts ändern. Uns begegnet ein Spaziergänger gleich am Eingang, wo die Kolossalskulptur des inzwischen verstorbenen Erwin Heerich hoch oben auf dem Wall steht. Sie ist beklebt und bekritzelt. „Die Schmierereien gibt es seit Jahren“, sagt der Passant achselzuckend und geht weiter. Schade, denn das „Tor“ aus Basaltblöcken ist ein Meisterwerk des Akademieprofessors und Schöpfers der Museumsinsel Hombroich. Beispielhaft hat sich Heerich mit dem Raumgebilde aus geschnittenen Flächen, Einkerbungen und Abschrägungen auseinandergesetzt.

Vom „Tor“ ist der Ausblick auf den Baggersee atemberaubend. So schön kann Düsseldorf sein! Wie ein Fremdkörper wirkt nur am Seeufer ein bunter Kubus in grellem Rot und Pink. Beim Nähertreten entpuppt sich der schlanke, viereckige Turm aus Marmor mit filigranem Krönchen als ein Werk des Japaners Katsuhito Nishikawa. Der Schöpfer der Raketenstation hätte für seine Stele mehr Respekt verdient. Auf Augenhöhe ist das Werk rundum eingefärbt. Fußgänger sitzen auf den Terrassenstufen und drehen dem verschmierten Etwas einfach den Rücken zu.

Auf dem Weg zur Wasserachse winken schon von weitem drei hohe, grazile Doppelsäulen in einem Brunnen, ein Werk von Christian Megert. Auch sie sind seit Jahren nicht gepflegt. Besucher erzählen, dass selbst in der Sommerhitze der Brunnen trocken war. Der Künstler sah vor, dass Wasser aus den Düsen am Beckenrand schießt, rhythmische Wellen bildet und am Überlauf auch noch das Becken reinigt. Ist das Wasser abgestellt, lässt sich der Wellengang schwerlich nachvollziehen. Damit ist das Werk zugleich den Rowdys ausgesetzt, die trockenen Fußes den Stein beschmieren.

Die Pflege des Südparks besorgt die Werkstatt für angepasste Arbeit. Christian Megert erzählt, wie einst in den Anfängen der Brunnen täglich von einem Blinden und einem Rollstuhlfahrer gesäubert wurde: „Der Blinde schob den Rollstuhlfahrer, der Rollstuhlfahrer sagte ihm, wo es lang geht. Sie hatten einen langen Besen und holten jeden Morgen das Laub heraus, weil die Stadt nachts das Wasser abschaltete, so dass sich eine stinkige Schlammschicht bildete.“ Sein Appell an die Stadt: „Das Wasser muss permanent fließen, sonst setzen sich Algen an. Und es muss eine gewisse Stärke haben.“

Die Werkstatt für angepasste Arbeit räumt nicht nur das Laub weg, sondern sie fühlt sich in rührender Weise für die Gartenanlage verantwortlich. Matthias Sultanowa ist als Gärtner einer von zehn Mitarbeitern der Werkstatt, die in fünf Gruppen mit Behinderten den Südpark pflegen. Sie jäten, schneiden die Hecken und kümmern sich um Duft-, Iris- und Steingarten. Aber Kunstwerke fassen sie nicht an. Matthias Sultanowa erklärt: „Wir wissen nicht, welche Reinigungsmittel wir benutzen sollen. Uns fehlt das Fachwissen. Das muss das Kulturamt tun.“

Sultanowa kennt jede Ecke im Park, also auch den Weg zur Installation „Werstener Kreuz“ von Klaus Simon. Die Arbeit zwischen Wall und vielbefahrener Werstener Straße ist fast zugewachsen. Bei der einst strahlend weißen Aussichtskanzel haben die Schmierfinken mit ihren Graffitis rundum zugeschlagen. Wie durch die Luken eines Schiffsbugs sollten die Besucher auf die 16 Autobahn- und Straßenbahntrassen in der Tiefe schauen. „Ich wollte eine Plattform schaffen, die den Verkehr gleichermaßen mit ins Bild rückt. Ich wollte zwischen dem Park und dem lärmenden Verkehr vermitteln,“ sagt Simon. Der Fachmann für Holzskulpturen konstruierte einen Vorbau aus versetzten Balkenstücken, die wie Finger ineinandergreifen, aber Zwischenräume für den Blick auf die Umgebung frei lassen. Doch die prächtige Installation muss dringend saniert werden. Dazu sagt Simon: „Neue Eichenbalken kann man kaufen, gegen die alten austauschen und weiß streichen. Das gibt der Arbeit ihren Signalcharakter zurück.“ Die Werkstatt für angepasste Arbeit könne helfen, aber man müsse einen professionellen Zimmermann hinzuziehen.

Und was sagt die Stadt zu all den Problemen mit der Kunst im Freien? Kulturdezernent Hans-Georg Lohe spricht von rund 300 Kulturdenkmälern im öffentlichen Raum, eine recht niedrige Zahl angesichts von 1672 Kunstwerken und Fassadenreliefs im Kompendium „Ars Publica Düsseldorf“. 600.000 Euro sind im jährlichen Etat für die Sanierung eingeplant. Eine hauptamtliche Mitarbeiterin gilt als Ansprechpartnerin. Derzeit liegt der Schwerpunkt im Hofgarten. Noch nicht abgeschlossen sind die Mauerarbeiten am Tritonenbrunnen. Das Fundament für das Mendelssohn-Bartholdy-Denkmal macht Probleme, die noch nicht behoben sind, weil sinnigerweise Versorgungsleitungen und Kabelkasten der Stadtwerke dort liegen. Der Sockel an der Tonhalle bleibt vorerst leer, weil Pallas Athene ein neues, goldenes Outfit erhält.