Reiseerzählung über China : Die Träume einer neuen Generation

Düsseldorf Der Autor Wulf Noll erzählt in seinem Buch „Mit dem Drachen tanzen“ von Chinas Gesellschaft, der Vielfalt und Kultur eines uralten Landes.

„Build your dreams“ – bau dir deine Träume. Ein verheißungsvoller Satz, der Möglichkeiten, Freiheit und Selbstbestimmung verspricht. Alles Attribute, die in der westlichen Welt weniger mit dem politischen System Chinas in Verbindung gebracht werden. Mit diesem Vorurteil will Wulf Noll in seinem Buch „Mit dem Drachen tanzen – Erzählungen aus China und Deutschland“ jedoch brechen.