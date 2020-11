Neue Sammlungspräsentaton : Über 1000 Düsseldorfer bewerben sich für Mithilfe bei Neugestaltung des Kunstpalasts

Düsseldorf Um bei der Sanierung des Sammlungsflügels viele unterschiedliche Perspektiven einbeziehen zu können, hatte das Museum einen Aufruf gestartet. Interessierte konnten sich als sogenannte Palast-Piloten und Pilotinnen bewerben. Zehn von ihnen werden jetzt ausgewählt.

Wenn im Jahr 2022 der Sammlungsflügel des Kunstpalasts nach Sanierungs- und Umbauarbeiten wiedereröffnet werden soll, werden auch zehn Düsseldorfer Bürger und Bürgerinnen an der Neupräsentation der Sammlung beteiligt gewesen sein. Denn um gemeinsam ein publikumsnahes Museum für alle Generationen zu schaffen, hatte der Kunstpalast Interessierte dazu aufgerufen, sich als Palast-Piloten und Palast-Pilotinnen für eine Mithilfe bei der Neugestaltung des Sammlungsflügels zu bewerben.

Bis zum 9. November konnte auf der Internetseite des Kunstpalasts ein kurzer Fragebogen ausgefüllt werden, in dem zum Beispiel persönliche Interessen angegeben werden sollten. Fachkenntnisse im Kunst- und Kulturbereich waren keine Voraussetzung, erwünscht waren ausdrücklich auch Bewerbungen von Menschen, die noch nie oder selten ein Museum besucht haben. Allein die „Neugier und Lust sich einzubringen“ sei entscheidend, hieß es in dem Aufruf des Kunstpalasts. Die war anscheinend bei vielen Düsseldorfern und Düsseldorferinnen vorhanden: So füllten laut Kunstpalast mehr als 1000 Menschen den Fragebogen auf der Internetseite aus.