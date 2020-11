Serie Blick in die Zukunft : „Düsseldorf wird erleichtert auf den Straßen tanzen“

Krimiautor Horst Eckert in der Düsseldorfer Oper. Foto: Andreas Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Serie Düsseldorf In unserer neuen Serie bringen wir in unregelmäßigen Abständen Beiträge von Düsseldorfer Kultuschaffenden darüber, was sie sich für die Zeit nach der Pandemie vorstellen können – und was sie sich wünschen. Den Anfang macht Bestsellerautor Horst Eckert.

Graue Zeiten gibt es immer wieder. Während meiner Studentenzeit, die ich in Berlin verbrachte, drohte die Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen den Kalten Krieg in ein atomares Inferno zu verwandeln. Damals demonstrierten die Linken. In unserer Wohngemeinschaft sprühte ich zur Stimmungsaufhellung an die Wand des Flurs die Parole: Alles wird gut. Wer uns besucht hat, musste zumindest für einen Moment lächeln.

Alles wird gut – auch die Pandemie wird ein Ende haben. Noch zwei oder drei Lockdowns, dann werden wir alle geimpft sein. Düsseldorf wird erleichtert auf den Straßen tanzen. Wir werden uns umarmen. Der graue Winter wird nicht von Dauer sein.

Info Auch der jüngste Krimi wurde ausgezeichnet Der Autor geboren am 1959 in Weiden/Oberpfalz, Studium in Erlangen und Berlin, Abschluss als Diplompolitologe. Jobs als Bierschlepper und Fahrstuhlführer, Hospitant im Berliner ZDF-Studio. 1987 Umzug nach Düsseldorf, dort 15 Jahre lang Fernsehreporter (WDR-Regionalfernsehen, Tagesschau, Vox, RTL-Nachtjournal), seitdem freier Schriftsteller. Jüngster Krimi „Im Namen der Lüge“, Heyne, 576 Seiten, 12,99 Euro Preise Unter anderem für „Aufgeputscht“ erhielt er 1998 den Marlowe-Preis, für „Die Zwillingsfalle“ den Friedrich-Glauser-Preis der „Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur“. Einige seiner Romane wurden ins Französische, Niederländische und Tschechische übersetzt. „Im Namen der Lüge wurde mit der „Silbernen Lupe“ des Crime Co­logne Festivals ausgezeichnet.

Wir hatten ja bereits Erleichterungen. So waren bis vor kurzem Gaststättenbesuche und Kulturveranstaltungen möglich, wenn auch unter Auflagen. Was habe ich mich bei meinen Lesungen im September und Oktober über die Begegnung mit dem Publikum gefreut! Selbst als mir zuletzt die Gäste mit Mund-Nasen-Bedeckung gegenübersaßen, hat mir ihr spürbares Feedback das Herz gewärmt.

Wenn nun die Kultur trotz ausgeklügelter Hygienekonzepte verboten wird, halte ich das für reine Symbolpolitik. Wer Orte schließt, an denen Infektionen unwahrscheinlich waren, darf sich nicht wundern, wenn sich die Kurve der täglichen Neuansteckungen nicht plötzlich nach unten neigt. Das Verbot soll mich zur Kontaktarmut im Privaten erziehen. Dabei bin ich zu alt, um noch erzogen zu werden.

Weil ich kein besseres Rezept weiß, rege ich mich darüber nicht lange auf. Aber ich verstehe die Hysterie vieler Leute. Wer existenziell unter den Folgen des Lockdowns leidet, neigt dazu, ihn für überflüssig zu halten, weil die Krankheitsgefahr angeblich nur gering sei. Man überlegt, warum das Virenthema aufgebauscht sein könnte – und wittert eine Verschwörung. Im Unterschied zu den Achtzigerjahren sind es nun die Rechten, die Demonstrationen anmelden. Sie scheren sich nicht um die Kranken und Schwachen. Sie nennen die Demokratie eine Diktatur, weil ihnen der Unterschied egal ist. Und leider lassen sich viele Verzweifelte von ihnen einfangen.

Während andere Mitbürger sich in Panik vor dem Virus zu Hause hinter Wänden aus Klopapier verschanzen. Sie schieben die Schuld an der Verbreitung von Covid den Demonstranten zu. Sie verweigern die Diskussion über die Angemessenheit von Maßnahmen und wünschen sich eine Regierung, die noch sehr viel härter ins Leben eingreift. Wer will, kann also wahlweise auf das „Merkel-System“ wütend sein oder auf die „Covidioten“. Ich frage mich, ob diese neue Spaltung der Gesellschaft über die Pandemie hinaus bestehen bleiben wird. Oder wird die Wut abklingen, sobald wir geimpft auf den Straßen der Stadt tanzen und uns wieder umarmen können?

Ich fürchte, die Wut bleibt ein Thema, und „Die Stunde der Wut“ heißt mein neuer Thriller, der im kommenden März erscheinen wird. Darin geht es um eine Spaltung der Gesellschaft jenseits der Pandemie – um den Gegensatz von Arm und Reich. Das Vermögen der Milliardäre wächst auch in Zeiten des Lockdowns. Der Einfluss der Großaktionäre auf die Politik ist unverkennbar. Wenn es so weitergeht, können wir bald von einer Refeudalisierung sprechen. Die soziale Spaltung untergräbt die Demokratie, weit mehr als Neonazis und Corona leugnende Hooligans das vermögen. Gern würde ich im Frühjahr auf Lesungen aus dem druckfrischen Roman mit dem Publikum darüber diskutieren. Doch momentan hat verständlicherweise niemand Lust, Veranstaltungen zu planen.