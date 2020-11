Literatur : Thomas Klings Werkausgabe ist ein Ereignis

Düsseldorf 2692 Seiten umfasst die Gesamtausgabe des Düsseldorfer Lyrikers Thomas Kling (1957-2005). Ein Dokument seiner großen Sprachgewalt und eine Einladung, ihn auch als Erzähler und Journalisten neu zu entdecken.

Dass Thomas Kling der wichtigste deutschsprachige Lyriker der 1980er/1990er Jahre war bis zu seinem frühen Tod 2005, daran gibt es heute kaum etwas zu deuteln. Sein Werk ist buchstäblich „outstanding“, unverwechselbar – mit höchst eigenwilliger Orthographie, bizarrer Bildlichkeit und einem gekonnten Spagat zwischen Hochsprache und Argot. In seinen Anfängen wurde er von den Medien als „Punklyriker“ wahrgenommen wegen der Vehemenz, mit der er Sprache zu zerfetzen schien. Doch diese Destruktion hatte System, es entstanden fragile, lyrische Kompositionen, angereichert mit zahlreichen Referenzen und Sinnschichten. Kling-Gedichte sind oft regelrechte Sandwiches aus Bedeutungsebenen. Das macht ihre Lektüre nicht immer leicht, aber selbst ein oberflächlicher Blick verrät, wie allein auf weiter Flur sie sich in der lyrischen Landschaft bewegen. Niemand kann oder konnte das, was Kling konnte.

Der Dichter Thomas Kling wurde 1957 in Bingen geboren, er wuchs in Hilden auf, ging in Düsseldorf zur Schule. Sein literarisches Debüt feierte er 1986 mit dem Band „Erprobung herzstärkender Mittel“ in der Düsseldorfer Eremitenpresse. Der Suhrkamp-Band „Geschmacksverstärker“ brachte ihm 1989 den Durchbruch. Zuletzt lebte Kling auf der Raketenstation Hombroich, wo er 2005 verstarb. Das Heinrich-Heine-Institut kümmerte sich von 2009 bis 2011 um die archivarische Verzeichnung seines Nachlasses, der nun im Thomas Kling Archiv der Stiftung Museum Insel Hombroich bewahrt wird.

Der in mancher Hinsicht spektakulärste, verblüffendste und auch umfangreichste ist aber der von Frieder von Ammon herausgegebene vierte Band. Er enthält die gesammelte Prosa Thomas Klings von 1974 bis 2005. Die Jahreszahl 1974 deutet schon an, worum es geht: Hier finden sich früheste Texte des gerade erst 17-jährigen Autors, die an teils entlegenen Orten publiziert wurden. Und, wie Frieder von Ammon richtig feststellt, man findet in den frühen Reiseberichten, Rezensionen und Kinokritiken bereits „den ganzen Kling in einer Nußschale“ – seinen beißenden Witz, die Polemik, die Geschliffenheit des Ausdrucks. Auch für die „Rheinische Post“ ist er 1984-1985 tätig gewesen, und zwar als Filmkritiker. Dabei rezensierte er beileibe nicht nur Kunstfilme, sondern gerne auch Kassenmagneten wie „Eis am Stiel 5“, den Endzeitschocker „The Executor“ oder „Die Muppets erobern Hollywood“, was ihm reichlich Anlass gab, seinen lakonischen Humor auszuspielen.