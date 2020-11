Neue Podcasts des Schauspielhauses : Wenn KI auf der Bühne das Sagen hat

Jonas Prokopf in „Regie: KI“ der Digitalen Bürgerbühne. Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf Das Düsseldorfer Schauspielhaus bietet zwei spannende Podcasts an: zum bislang unaufgeführten Stück der Digitalen Bürgerbühne und über eine skurrile Entdeckung von Tondokumenten, die André Kaczmarczyk im Lockdown machte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder

Gestern mal wieder im Theater gewesen. Daheim, von der Couch aus. Nix gesehn, aber jede Menge gehört.

So bequem ist der Theaterbesuch in Corona-Zeiten. Und so beschränkt und so misslich, aber auch inspirierend fürs Schauspielhaus. Sein neuestes Projekt nämlich sind Podcasts, die an diesem Wochenende auf Sendung gehen. Das hört sich zunächst nicht sonderlich aufregend an, weil inzwischen gefühlt die halbe Welt sich in Podcasts Gehör zu verschaffen sucht und das Kulturangebot virusbedingt allüberall in den Strom der Daten eingetaucht ist.

Info Zwei neue Podcasts des Schauspielhauses Lost and Sound Folge 1: Die Geschichte der Bänder: Wie kamen die Magnetbänder im Schauspielhaus zum Einsatz? Welche Schätze birgt das Geräuscharchiv? André Kaczmarcyk und Janine Ortiz machen einen Husarenritt durchs Material. Folge 2: Der Fall Marinelli 1991 spielt der junge Herbert Fritsch in Werner Schroeters Inszenierung von Lessings „Emilia Galotti“. Knapp zwanzig Jahre später hören wir gemeinsam mit ihm in einen Mitschnitt des letzten Aktes hinein. KI: Regie Erste Audio-Eindrücke vom neuen Bürgerbühnen-Projekt „Regie: KI“, in dem erstmals eine künstliche Intelligenz Regie führt. Martin Grünheit spricht mit Dramaturg Michael Straeubig über die Inszenierung.

Ganz soweit ist es mit „Regie: KI“ noch nicht, wobei der Titel dieser Produktion der Digitalen Bürgerbühne jede analoge Darbietung fast zu verbieten scheint. Martin Grünheit, der künstlerische Leiter der Produktion, und Dramaturg Michael Straeubig sprechen darüber, wie „digitale Tools“ nicht nur unser Leben verändern, sondern auch das Theater. Der Gag im neuen Bürgerbühnen-Stück: Es gibt keinen Regisseur, jedenfalls keinen analogen. Die Künstliche Intelligenz (KI) hat vielmehr das Heft in die Hand genommen. Und weil KI von Hause aus doof, ihrem Charakter nach aber immens informationshungrig ist, mussten die Schauspieler der Bürgerbühne ihrem Regisseur viel beibringen. Und so fütterten Angela Cramer-Laschke, Alev Engel, Lara Kebeck, Tilmann Krämer, Jonas Prokopf, Jasmin Schlick, Begüm Sengül und Denise Thoma die KI in Bild und Ton mit all ihren Emotionen: Sie performten also Wut und Enttäuschung, Liebe und Überraschung. Ein kleine Kostprobe dazu gibt es im Podcast auch – und es klingt, so ganz ohne Bild, erst einmal befremdlich (um nicht schauerlich zu sagen). Aber: KI erstellt Muster zu Wut und Enttäschung, Liebe und Überraschung. Schritt für Schritt lernt KI, was Schauspielen ist und wie es der jeweilige Schauspieler umsetzt. Und dann beginnt ihre Regie.

Das alles ist ein bisschen unbegreiflich, aber spannend. Der Podcast füttert das Theaterpublikum vor der analogen Premiere irgendwann ganz ordentlich an.

Das Kontrastprogramm dazu liefert uns Ensemblemitglied André Kaczmarczyk. Der erzählt im Podcast „Lost and Sound“ – der eine Serie werden soll –, wie er abends zum Thetaer eilte, spät dran. Und wie er am Pförtner vorbei ins Haus huschen will und gerade noch einen Blick auf den großen Müllcontainer neben dem Eingang wirft. Alte Tonbänder liegen hundertfach darin, zum Teil in Archiv-Schachterln, manche beschriftet, manche nicht. Also steckt er schnell ein paar Exemplare ein und hastet weiter zur Bühne, um sich flugs in König Heinrich VI. zu verwandeln. Doch die Bänder lassen ihn nicht los, und so erbeutet er nach Feierabend weitere Exemplare, leuchtet den Container mit der Lampe seines Handys bei dieser Schatzsuche aus.

Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonband-Archiv sind es, die da gerettet wurden. Eine Sensation? Na ja, vielleicht nicht ganz. Aber auf jeden Fall für André Kaczmarczyk, wie er uns im Gespräch mit Dramaturgin Janine Ortiz ans Herz legt. Da der Schauspieler (sehr vorsichtig formuliert) ein unruhiger Geist ist und in Zeiten des Lockdowns an der erzwungenen Untätigkeit litt, hörte er sich Band für Band an. Nun ist Kaczmarczyk gleichermaßen ein Verführer und Theater-Besessener, und so bleibt man gerne auf Sendung. Sicher, es gibt ein paar Perlen unter den geretteten Bändern wie die Probe der Sprechchöre zur skandalumwitterten „Danton“-Inszenierung von 1970. Der größere Teil des ausrangierten Materials aber sind Geräuscheeinspielungen, die damals über große Maschinen abgespielt wurden und in den Inszenierungen für Atmosphäre sorgten.